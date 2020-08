Dronken caféklant (56) die politie aanviel is aangehouden door onderzoeksrechter Tim Van Der Zeypen

04 augustus 2020

11u30 0 Berlaar De onderzoeksrechter in Mechelen heeft een 56-jarige man uit Berlaar aangehouden. De onderzoeksrechter in Mechelen heeft een 56-jarige man uit Berlaar aangehouden. Hij viel afgelopen weekend twee politieagenten aan. Die laatsten hadden de uitbater van café Doortje in Berlaar erop gewezen dat de avondklok niet werd gerespecteerd.

Na de feiten besloot burgemeester Walter Horemans (CD&V) om het café in de Stationsstraat te sluiten voor twee weken. Het zou ook niet de eerste keer zijn geweest dat er klachten waren over het café. “De laatste maanden ontvingen we geregeld opmerkingen. Onder andere over de afstand tussen de tafeltjes. De uitbater flirt met de regelgeving”, zei de burgemeester afgelopen zaterdag.

De uitbater verdedigde inmiddels zijn zaak en vertelde zelf het slachtoffer te zijn geworden van het gedrag van één klant. Die was op het moment van de feiten dronken. Ondanks de getoonde agressie, kon de man uiteindelijk worden ingerekend en werd hij meegenomen naar het politiekantoor. Later werd hij verhoord door de onderzoeksrechter en aangehouden. Hij zit momenteel in de cel.

Nu vrijdag verschijnt de 56-jarige voor de raadkamer. Dan weten we ook of de man langer in de gevangenis moet blijven of niet. De twee agenten, die de vijftiger had aangevallen, raakten gewond en moesten voor verzorging worden overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de Berlaarse burgemeester waren zij enkele dagen werkonbekwaam.