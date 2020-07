Drie jaar cel voor mededaderschap aan overvallen Tim Van Der Zeypen

02 juli 2020

12u55 0 Berlaar Morina R. (19) is door de rechtbank veroordeeld tot drie jaar cel. Zijn kompaan (20) kwam er vanaf met een werkstraf. Beiden werden schuldig bevonden voor mededaderschap aan twee overvallen.

De twee jongeren hadden volgens de rechtbank elk hun rol in twee gewapende overvallen op nachtwinkels in Berlaar en Lier. Die vonden plaats in maart 2019 en werden uitgevoerd door twee minderjarigen. Zij mochten het eerder al gaan uitleggen aan de jeugdrechter.

De negentienjarige R. was als enige van de vier in het bezit van een rijbewijs en fungeerde als chauffeur. Hij liet verstek gaan bij de behandeling en kreeg een effectieve celstraf opgelegd van drie jaar effectief. Of hij in beroep zal gaan, is nog niet bekend.

Paintball geweren

De twintigjarige kompaan zorgde volgens het parket en de rechtbank dan weer voor de wapens voor de overval. Het ging om paintball geweren, die waren afkomstig van een andere diefstal in oktober 2018 bij paintballclub Red Fox in Kessel (Nijlen).

Hij liet zich vorige maand vertegenwoordigen door zijn advocate. Zij vroeg de vrijspraak. “Zij zijn die wapens komen halen, maar mijn cliënt was niet op de hoogte wat ze ermee gingen doen”, klonk het op zitting. De rechtbank hield daar geen rekening mee.

Werkstraf

Volgens hen waren de feiten voldoende bewezen. Het veroordeelde de jongeman tot het uitvoeren van een werkstraf van 120 uren. Voert hij deze niet uit binnen het jaar, riskeert hij alsnog een celstraf van twaalf maanden.