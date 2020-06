Dode koe teruggevonden in weide, Berlaar en Nijlen denken aan wolf als dader: “Ik hou mijn hart vast voor mijn kalfjes”

Berlaar

“Er hing nog wat bloed aan de koe na een bevalling. Misschien heeft dat ongewenst bezoek gelokt.” Veehoudster uit Berlaar Heide Goossens ontdekte vanmorgen dat een van haar koeien dood in de weide lag. De lokale besturen van Berlaar en Nijlen vermoeden dat de wolf die eerder al in Lier en Duffel werd gespot, de dader is.