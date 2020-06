Dode koe teruggevonden aan Grote Nete: Berlaar en Nijlen denken aan wolf als dader Antoon Verbeeck

10 juni 2020

12u15 1 Berlaar De gemeente Berlaar en Nijlen vermoeden dat de wolf die eerder al in Lier en Duffel werd gespot, nu ook in hun gemeenten ronddwaalt. Vermoeden, want 100 procent zekerheid is er niet. Het dier zou een koe hebben gedood in de omgeving van de Grote Nete.

“Mogelijk blijft deze wolf nog enkele dagen in onze streek rondhangen. We raden landbouwers aan om schapen, klein- en pluimvee en runderen te beschermen door ze ‘s nachts op te hokken en indien mogelijk de weide elektrisch te omheinen. De wolf is een beschermde diersoort in Vlaanderen en is voor de mens niet gevaarlijk. Zodra hij onraad ruikt, is hij weg. We vragen inwoners dan ook om het dier met rust te laten”, klinkt het in Berlaar. Onderzoekers van het Instituut Natuur- en Bosonderzoek zullen DNA-stalen nemen om zeker te zijn of het effectief om een wolf ging.

Bij Welkom Wolf zijn ze niet op de hoogte van de aanval op de koe en plaatst men een groot vraagteken achter de vraag of het beest werd gedood door een wolf. Het gaf eerder al aan dat de wolf niet in deze regio zal blijven en ongevaarlijk is voor mensen. “Zodra die mensen ziet, neemt die de benen”, klonk het.