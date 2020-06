DNA-analyse wijst uit: wolf doodde koe in Berlaar Antoon Verbeeck

11 juni 2020

11u49 16

De koe die dood werd teruggevonden in een weide in Berlaar is het slachtoffer geworden van een wolf, dat is nu wel zeker. De gemeente Berlaar en de eigenaars van het dier trommelden gisteren het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) op voor een DNA-analyse. “Heel uitzonderlijk hebben we die avond nog de stalen onderzocht. Het resultaat geeft aan dat het om een wolf ging en niet om een hond. De eigenaars van het dier kunnen nu een compensatie voor hun verlies aanvragen bij de overheid”, vertelt woordvoerder van INBO Koen Van Muylem. Bij het instituut ziet men sinds 2018 het aantal DNA-onderzoeken na een mogelijke aanval door een wolf stijgen. “Vroeger wees men al eens snel naar honden. Nu de wolf is teruggekeerd, is dat veranderd.” De wolf werd eerder al gespot in Duffel en Lier.