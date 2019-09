Derde verdachte van overvallen nachtwinkel in Berlaar geïdentificeerd: “Link met tweede overval en diefstal van paintballgeweren” Tim Van der Zeypen

10 september 2019

13u35 5 Berlaar De twee overvallers van een nachtwinkel in het centrum van Berlaar kunnen nu ook gelinkt worden aan een andere overval op een nachtwinkel in Koningshooikt (Lier). Dat meldt de lokale politie van Berlaar-Nijlen. Een van de gebruikte wapens bij de overvallen, bleek een paintballgeweer te zijn. Dat geweer werd dan weer gestolen in oktober 2018 bij paintballclub Red Fox in Kessel (Nijlen). Een derde verdachte werd intussen geïdentificeerd en opgesloten in de gevangenis.

Begin deze maand kon de politie al twee jongeren arresteren voor de overval op een nachtwinkel in het centrum van Berlaar begin maart 2019. Tijdens die overval werd de uitbater destijds brutaal bedreigd. “Een dader maakte gebruik van een mes, de andere van een vuurwapen”, klonk het eerder bij de politie. “De uitbater moest zijn kassa leegmaken. Naast enkele honderden euro’s maakten de overvallers ook nog een partij sigaretten buit.” De twee sloegen vervolgens op de vlucht met een auto. De wagen had gestolen nummerplaten.

Verschillende camerabeelden werden bekeken en ook de modus-operandi werd onderzocht. Dankzij een samenwerking met hun collega’s uit Lier konden de rechercheurs van de lokale politiezone Berlaar-Nijlen de overval in Berlaar linken met een gelijkaardige overval. Zo werd er nog geen week later, op 30 maart, een nachtwinkel in Koningshooikt overvallen. “De overvallers gebruikten hier dezelfde wapens en maakten ook hier gebruik van een vluchtauto met gestolen nummerplaten”, vertelt politiewoordvoerder Kris Jacobs.

Paintballgeweer

Het gebruikte vuurwapen kon na de overval in Koningshooikt worden geïdentificeerd. Het ging om een van de twaalf geweren die in oktober 2018 werden gestolen bij Paintballclub Red Fox in Kessel bij Nijlen. “Het wapen werd kort voor de overval in Berlaar en Koningshooikt opgehaald en na de overval ook terug afgeleverd bij een negentienjarige Hooiktenaar”, aldus de politiewoordvoerder nog. “Hetzelfde gebeurde met de gestolen nummerplaten.”

De tiener uit Koningshooikt werd vorige maand al geÏdentificeerd als verdachte in het onderzoek naar de gestolen paintballgeweren en opgepakt. Midden augustus werd hij ook verhoord. Toen werd hij niet aangehouden maar wel in verdenking gesteld. Toen bleek dat er een link was tussen de diefstal van de paintballgeweren en de overvallen, werd hij herverhoord. Deze keer werd hij voorgeleid en aangehouden door de onderzoeksrechter. “Hij heeft de feiten bekend en werd opgesloten in de gevangenis van Mechelen”, besluit Jacobs.

Verder onderzoek

De twee verdachten in het onderzoek naar de overvallen, een 18-jarige uit Duffel en een minderjarige, zitten al langer in respectievelijk de gevangenis en de gesloten jeugdinstelling van Everberg. Het onderzoek wordt intussen verder gezet. Of deze twee gelinkt kunnen worden aan de diefstal van de paintballgeweren, is nog niet geweten.