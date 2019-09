Burgemeester over verzet buren tegen komst administratief centrum: “Wij blijven bij ons standpunt” Antoon Verbeeck

18 september 2019

11u32 0

Op vraag van Koen Kerremans van oppositiepartij Groen kwam burgemeester Walter Horemans (CD&V) tijdens de gemeenteraad terug op het dossier van het nieuwe administratief centrum in de Schoolstraat.

Buurtbewoners hebben de Raad van Vergunningsbetwistingen opnieuw gevraagd de omgevingsvergunning voor de bouw van het centrum, dat op de locatie van het oude schoolgebouw komt, te schorsen. Ze verwijzen onder andere naar de erfgoedwaarde van het gebouw. “Wij leggen de open brief van de buren voorlopig naast ons neer”, reageerde Horemans. “In de opmaak van ons bouwdossier hebben we niet de eerste de beste architect onder de arm genomen om de erfgoedwaarde van het oude schoolgebouw te onderzoeken. Uit dat onderzoek bleek dat er heel wat ingrijpende visuele aanpassingen zijn geweest, zowel binnen als aan de buitenkant van het gebouw, waardoor de erfgoedwaarde toch niet zo groot is. Wij hebben een technisch dossier opgemaakt van hoe wij een nieuw administratief centrum zien, en dit is niet inpasbaar in onze oude school. Wij blijven bij ons standpunt en zullen zien hoe het loopt. Trouwens, als we er nu vandaag de stekker uittrekken dan gaat ons dat ook veel geld kosten, want we hebben een contract. De provincie heeft ons gevolgd en we hebben een vergunning. Wij blijven dan ook geloven in het verhaal.”

Kerremans benadrukte dat Groen niet tegen de komst van een administratief centrum is. “Alleen wordt de ziel van een dorp in stand gehouden door het bewaren van oude gebouwen, en daar is deze school een goed voorbeeld van. In Vlaanderen zijn er genoeg bouwprojecten waar oud en nieuw perfect samenkomen, dus ik begrijp niet waarom men in dit dossier perse alleen voor het nieuwe wil gaan. Waarom herbekijken we het niet? Ik vrees dat dit nog een lange historie gaat worden.”