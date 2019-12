Brasserie @Villam herrijst uit assen van afgebrande Laarhoeve: “Veel schade, maar we zagen potentieel” Antoon Verbeeck

03 december 2019

17u20 0 Berlaar Bert Luyten en Sabine Pauwels baten vanaf morgen brasserie @Villam uit in de voormalige Laarhoeve. De hoeve werd in 2017 getroffen door een zware brand, maar dat weerhield het koppel niet om het pand om te toveren tot hun droomzaak. “Ondanks de schade zagen we meteen veel potentieel”, klinkt het.

In mei 2017 brak brand uit in de Laarhoeve, waar toen het Hof Ter Laar gevestigd was. De toenmalige eigenaars zagen een heropbouw van de zaak niet zitten en sindsdien sto,d de hoeve leeg.

De eigenaar van het pand vond met Bert en Sabine nieuwe zaakvoerders. Hun zaak @Villam, ‘hoeve’ in het Latijn, opent op woensdag de deuren. “Bert is van Berlaar afkomstig en is vertrouwd met de Laarhoeve. Ikzelf kende de zaak niet, maar tijdens een bezoek zag ik meteen potentieel. De hoeve ligt in een rustige omgeving en heeft een grote tuin, wat veel mogelijkheden biedt. Bovendien straalt het pand karakter uit. Ondanks de schade zagen we dus wel dat er iets moois van te maken viel”, legt Sabine uit.

Er kwamen overal brandalarmen, een hittesensor en we plaatsten brandwerende deuren Sabine Pauwels

Brandveiligheid

In februari van dit jaar gingen de werkzaamheden van start. Er kwamen nieuwe voorzieningen en de daken werden helemaal vernieuwd. Twee maanden later werd het interieur en het privé-gedeelte, waar Sabine en Bert gaan wonen, aangepakt. “Voor de keuken werd er een stuk bijgebouwd en buiten kwam er een terras. De minigolfterreinen werden verwijderd voor de komst van speeltoestellen, die we tegen de lente willen plaatsen. De parking is vergroot en in de toekomst installeren we ook nog een oplaadpunt voor elektrische fietsen.”

Het koppel en Victor De Wilder, de eigenaar van het pand, investeerden ook in brandveiligheid. “Victor wil een situatie als in 2017 vermijden. Er kwamen overal brandalarmen en we plaatsten een hittesensor. Daarnaast is de zaak nog voorzien van brandwerende deuren”, klinkt het.

Menu

“Op het menu staan zowel klassiekers als verrassende gerechten. Je kan hier terecht voor zowel tapa’s en pasta als vegatarische loempia’s of een stoofpotje van runderwangen. Kwaliteit en versheid staan voorop. Zo werk ik bijvoorbeeld graag met vleessoorten uit Uruguay, Argentinië en Ierland. Er is ook onze kleine kaart met pannenkoeken, sandwiches, croque monsieurs en wafels. Je kan bij ons terecht van 11.30 tot 22 uur. Op termijn willen we ook evenementen organiseren, maar we willen ons eerst focussen op de brasserie.”

Sabine en Bert hebben samen heel wat jaren horeca-ervaring op de teller. “Al 20 jaar werk in de horeca, zowel in restaurants en brasserieën als voor feesten en evenementen. Telkens in de zaal. De laatste twee jaar hebben we onder andere catering gedaan, onder andere als freelancer voor de cateraar van het Sportpaleis. Bert heeft 25 jaar keukenervaring op zijn cv staan, onder andere in een grootkeuken. We hebben jaren als zelfstandigen voor anderen gewerkt, maar met @Villam kunnen we ons eigen ding doen.”

Morgen is iedereen vanaf 11.30 uur welkom om kennis te komen maken met de zaak in Laar 2.