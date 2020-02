Brandweer Berlaar blust garagebrand Els Dalemans

09 februari 2020

De brandweerpost Berlaar van Brandweerzone Rivierenland rukte zondagnamiddag uit voor een brand aan de Liersesteenweg. In de garage op het gelijkvloers van een woonst was vuur ontstaan, de oorzaak lag bij de batterij van een elektrische fiets die in de garage gestockeerd was. De ruimtes boven de garage liepen rookschade op, de wagen die ook in de garage stond kon op tijd naar buiten worden gebracht.