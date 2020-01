Bib en woonzorgcentra bieden studenten rustige studeerplaats aan Antoon Verbeeck

09 januari 2020

Tijdens de blokperiode zijn Berlaarse studenten welkom in de bibliotheek en woonzorgcentra Sint-Augustinus en Kloosterhof. Studenten krijgen er een eigen zaaltje ter beschikking waar ze in alle rust hun leerstof kunnen blokken. Vooraf inschrijven is verplicht en kan via de webshop van de gemeente, die te vinden is op de gemeentelijke site. Kloosterhof is alle dagen van de week open voor studenten, de bib is enkel op zondag gesloten en in Sint-Augustinus kan je alleen op werkdagen terecht. De drie locaties hebben een wifi-netwerk.