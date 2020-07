Bewoner van serviceflat loopt brandwonden op bij keukenbrand Tim Van Der Zeypen

31 juli 2020

09u15 4 Berlaar Hulpdiensten zijn in de nacht van donderdag op vrijdag massaal moeten uitrukken naar de serviceflats van Woonzorgcentrum Sint-Augustinus in de Legrellestraat in Berlaar. Daar was brand ontstaan in de keuken van één van de serviceflats. De bewoner liep brandwonden op.

De bewoners van de serviceflats in de Legrellestraat hebben er een korte nacht opzitten. Omstreeks 1.45 uur vannacht brak er op de eerste verdieping in het WZC brand uit in de keuken van één van de serviceflats. De bewoner ervan wilde nog enkele frietjes bakken, maar viel na het aanzetten van de frietketel in slaap.

De frietketel vatte vuur en kort na het opmerken van de rookontwikkeling, trad het brandalarm in werking en werden de hulpdiensten erbij gehaald. Die kwamen massaal ter plaatse. Bij aankomst van de brandweer was het vuur al grotendeels geblust. Er moest enkel nog worden nageblust.

Evacuatie

Zestien bewoners van de serviceflats moesten wel preventie worden geëvacueerd. Zij kwamen er uiteindelijk met de schrik vanaf, maar de bewoner van de serviceflat raakte wel gewond. De man liep brandwonden op in het aangezicht. “Hij werd ter plaatse verzorgd door een MUG-arts”, vertelt woordvoerster Sue Mutton van de lokale politiezone Berlaar-Nijlen.

De brandschade in de serviceflat bleef beperkt tot het keukentje. In de rest van het gebouw was er wel sprake van veel rook- en geurhinder. “Na de interventie konden de bewoners opnieuw naar hun woningen”, besluit de politiewoordvoerster. ”Er moest wel nog worden geventileerd omwille van de rookontwikkeling. Bovendien kregen de bewoners nog het advies om met geopende vensters te slapen.”