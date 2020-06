Berlaarse bib gaat opnieuw open: mondmasker verplicht en bezoek op afspraak Antoon Verbeeck

16 juni 2020

De Berlaarse bibliotheek opent op woensdag 17 juni opnieuw de deuren voor het publiek. Bezoekers moeten wel een afspraak maken en enkele voorzorgsmaatregelen volgen. Maar ook de reservatie van boekenpakketten blijft voorlopig mogelijk.

“Om de bib te kunnen bezoeken, moet je een aantal richtlijnen volgen”, verduidelijkt schepen van Bibliotheek Stefaan Lambrechts (CD&V). “Je bent allereerst verplicht om een afspraak te maken en mag maar een halfuur in de bibliotheek blijven. Op die manier kunnen we iedereen de kans geven om langs te komen, kunnen we de nodige afstand tijdens dat bezoek garanderen en houden we controle over het aantal bezoekers. Je zal tijdens je bezoek ook verplicht een mondmasker moeten dragen.” Omdat een bezoek maar 30 minuten mag duren, bereiden boekenliefhebbers zich best goed voor. Via berlaar.bibliotheek.be kunnen ze de online catalogus raadplegen om hun keuze vooraf al te maken. In de bib kan je namelijk geen gebruik maken van de computers, mag je geen kranten of tijdschriften lezen, niet kopiëren, afdrukken of scannen en ook het toilet is tijdens de coronamaatregelen gesloten. Een boekenpakket reserveren kan nog steeds via bibliotheek@berlaar.be of 03 482 45 58.