Berlaars FLITS-team beloont verkeersveilige leerlingen: “Wie opvalt in verkeer ontvangt geschenkje” Antoon Verbeeck

12 december 2019

12u43

Aan de Dokter Van der Borghtstraat in Berlaar verraste het FLITS-team van het lokaal bestuur vanochtend de leerlingen op weg naar school. Het team vroeg er zo aandacht voor verkeersveiligheid en beloonde iedereen die fluo droeg en opviel in het verkeer. “Het FLITS-team stelt zich in december, januari en februari een aantal keren onaangekondigd op in de buurt van de schoolomgevingen”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit Jan Hendrickx (N-VA). “Wie fluo draagt, goede fietsverlichting heeft en opvalt, ontvangt er een beloning. Op die manier willen we verkeersveilig gedrag aanmoedigen.” Leerlingen die geen fluo droegen, werden gestimuleerd daarop te letten. Zo komen ze bij een volgende FLITS-actie ook in aanmerking voor een beloning. Het Berlaarse FLITS-team zal de komende maanden de leerlingen nog enkele keren verrassen.