Berlaars burgemeester over provinciale maatregelen: “Nu meer duidelijkheid dan dat het in elke gemeente anders is” Antoon Verbeeck

28 juli 2020

15u04 0

Burgemeester Walter Horemans (CD&V) uit Berlaar toont begrip voor de strengere maatregelen die door het provinciebestuur werden aangekondigd. Berlaar telt momenteel nul besmettingen. “Dan is het makkelijk om te zeggen dat de nieuwe maatregelen van het provinciebestuur te streng zijn. Ik moet zeggen; toen ik het nieuws vernam, kwam dat wel even binnen. Maar langs de andere kant is het goed dat de provincie duidelijkheid schept. Elke gemeente apart behandelen, zou een slechte zaak zijn. Dan kunnen de mensen er al helemaal niet meer aan uit”, vertelt Horemans. “Voor onze lokale horeca is dit uiteraard wel een spijtige zaak, zeker omdat de horeca in onze gemeente zich in deze tijden goed organiseert.”