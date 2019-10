Berlaar zet duurzame helden in de bloemetjes



Antoon Verbeeck

10 oktober 2019

Het Berlaarse gemeentebestuur heeft deze week enkele duurzame helden in de kijker geplaatst. Voor de Week van de Duurzame Gemeente, een campagne van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, werden Martine Van Tomme, de gemeentelijke arbeiders, Karl De Ceuster, Rode Kruis Berlaar, Scouting Berlaar en Speelplein Kriebels door de inwoners uitgekozen als een lokale held. Martine Van Tomme werd uitgekozen omdat ze al 20 jaar het Berlaarse Plantjesweekend ten voordele van Kom op tegen Kanker coördineert. De gemeentelijke arbeiders zetten zich in weer en wind in voor propere Berlaarse wegen en een nette leefomgeving. Het Rode Kruis is dan weer bekommerd om het welzijn van alle burgers. Karl De Ceuster staat steeds voor iedereen klaar en zet zich in voor de veiligheid in onze gemeente. Ook de jeugd kreeg een pluim van de inwoners. Zo investeerden de scouts zelf in een installatie om regenwater op te vangen en te (her)gebruiken en kreeg Speelplein Kriebels complimenten voor de manier waarop ze alle kinderen in de zomervakantie opvangen.