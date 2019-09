Berlaar wil extra AED-toestellen installeren, maar weet nog niet waar Antoon Verbeeck

18 september 2019

Het lokaal bestuur van Berlaar is van plan om extra AED-toestellen aan te kopen, dat maakte burgervader Walter Horemans (CD&V) bekend tijdens de gemeenteraad. Waar de toestellen precies komen is nog niet duidelijk. Het was oppositielid Lies Ceulemans (kartel BHG), in afwezigheid van partijgenoot Rudy Nuyens, die naar een stand van zaken vroeg tijdens de raadzitting. “Een jaar geleden werd de vraag gesteld of de gemeente gaat investeren in AED-toestellen. Toen kwam het antwoord dat er geen toestellen zouden bijgekocht worden. Is er ondertussen iets veranderd?” Volgens Horemans wil men vier extra toestellen installeren. “Dat staat zo in onze beleidsnota. Alleen is het nog niet zeker waar we de toestellen gaan plaatsen. Wel zeker is dat het toestel aan sporthal ‘t Stapveld, dat al enkele jaren oud is, moet vervangen worden”, reageert burgemeester Walter Horemans (CD&V). “Naast de AED-toestellen die er al hangen zijn ook de wagens van de politie voorzien van dergelijke toestellen. De bevolking is nog niet heel bekend met de locaties van de AED-toestellen. Het is daarom belangrijk dat we duidelijk aangeven waar ze één kunnen vinden. We denken ook aan het organiseren van oefensessies.”