Berlaar wil deze bestuursperiode 11.500 bomen planten: “Een boom per inwoner” Antoon Verbeeck

03 februari 2020

16u34 0

Het lokaal bestuur van Berlaar wil deze bestuursperiode 11.500 nieuwe bomen planten, één voor elke Berlaarnaar. Deze ambitie werd uitgewerkt in een campagne die de naam ‘Bloeiend Berlaar’ draagt. Met 1.280 extra boompjes op een domein aan de Gestelbeek werd alvast een eerste stap richting einddoel gezet. “Bomen dragen bij aan de leefbaarheid van een dorp”, zegt schepen van Leefmilieu Ingeborg Van Hoof (CD&V). “Ze geven een gemeente zuurstof. Niet alleen letterlijk, maar ook door de invulling die ze aan openbare ruimtes geven, de afkoeling die ze kunnen bieden tijdens warme dagen en de biodiversiteit waarvoor ze zorgen. Het is niet onze bedoeling om die 11.500 bomen allemaal zelf aan te planten. Een deel van de bomen voorzien we op openbaar domein, voor het andere deel rekenen we onder meer op onze inwoners.” Het lokaal bestuur wil die ambitie de komende maanden en jaren kracht bij zetten door acties te organiseren waarbij ook burgers bomen kunnen aanplanten. Inwoners kunnen intussen wel al locaties voor eventuele plantacties voorstellen via milieu@berlaar.be en mogen het gemeentebestuur contacteren wanneer ze zelf een plantactie doen.