Berlaar voorziet mondmasker voor elke inwoner



Antoon Verbeeck

22 april 2020

11u18 2

Alle Berlaarnaren krijgen binnenkort een gratis mondmasker in de brievenbus. Met die actie wil het lokaal bestuur de inwoners voorbereiden op een eventuele versoepeling van de coronamaatregelen. Het Berlaars bestuur maakt 60 000 euro vrij voor de aankoop van de maskers. “We leveren daarmee een serieuze inspanning, maar de kostprijs gaat bijna volledig naar Think Pink België, een organisatie die zich inzet voor de preventie van en onderzoek naar borstkanker”, verduidelijkt burgemeester Walter Horemans (CD&V). “Iedereen moest zich strikt aan de maatregelen houden. We lijken daarbij een eerste belangrijke horde genomen te hebben, maar we mogen nu vooral niet struikelen. De lange strijd tegen het coronavirus is er één die we alleen samen kunnen winnen. Met een herbruikbaar, kwalitatief mondmasker voor elke inwoner willen we iedereen in eerste instantie bedanken voor de warmte die ze afgelopen weken getoond hebben en benadrukken we graag ook dat de toekomstige maatregelen even goed moeten worden opgevolgd.” Inwoners die zelf mondmaskers maken, mogen deze nog steeds aan het bestuur bezorgen via het afleverpunt aan Markt 4.