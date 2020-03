Berlaar verzamelt alle hulpvragen en aanbiedingen tijdens coronacrisis Antoon Verbeeck

18 maart 2020

Het lokaal bestuur van Berlaar lanceert met ‘Berlaar helpt’ een platform waarbij burgers hulp kunnen krijgen tijdens de coronacrisis. Alle hulpaanbiedingen en hulpvragen worden dankzij een centraal registratiesysteem gestructureerd. “In deze moeilijke tijden stellen heel wat mensen zich solidair op. Met het systeem ‘Berlaar Helpt’ stemmen we vraag en aanbod op elkaar af”, klinkt het. Kan je hulp gebruiken? Registreer je hulpvraag dan op één van volgende manieren: per mail naar vrijetijd@berlaar.be, telefonisch via 03 410 19 00 of via de gemeentelijke website. “We bekijken alle vragen en contacteren je wanneer we een geschikte vrijwilliger gevonden hebben. We behandelen alle vragen strikt vertrouwelijk. Help in eerste instantie de personen die hulp nodig hebben in je directe omgeving zoals familie, buren, vrienden, … Je kan bijvoorbeeld een briefje bij buren in de bus steken om hulp aan te bieden. Wil je meer doen, geef je dan op als vrijwilliger.” Meer info via deze link.