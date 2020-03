Berlaar schrapt gemeenteraad: “Niet verstandig om bij elkaar te zitten” Antoon Verbeeck

16 maart 2020

In Berlaar wordt de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van morgenavond geannuleerd. In de huidige omstandigheden is het niet verstandig om met alle raadsleden in de raadzaal op een korte afstand van elkaar te gaan zitten, klinkt het. “We hebben bekeken of we dit op een andere manier konden organiseren, maar het lijkt ons beter om de zitting te annuleren en de punten op een later moment volledig te kunnen behandelen. We blijven uiteraard bereikbaar voor eventuele vragen en hopen op jullie begrip voor deze beslissing”, stuurde het lokaal bestuur rond naar alle raadsleden van de gemeente.