Berlaar roept inwoners op om verkeer in hun straat te tellen Antoon Verbeeck

12 mei 2020

10u47 0 Berlaar Berlaar neemt op donderdag 14 mei deel aan de nieuwe editie van Straatvinken, een jaarlijkse Vlaamse telactie waarbij inwoners een uurtje het verkeer in hun straat tellen.

De inwoners wordt ook gevraagd om een leefbaarheidsbevraging in te vullen. Alle data worden nadien door wetenschappers geanalyseerd. “De telling kan volledig individueel gebeuren, zodat je de coronamaatregelen kan blijven respecteren. Die maatregelen zorgen voor een bijzondere editie van Straatvinken, maar geven op die manier ook weer heel waardevolle en unieke inzichten. Als er voldoende deelnemers zijn, worden de resultaten nadien ook aan het lokaal bestuur bezorgd”, klinkt het.

Wens je zelf het verkeer in Berlaar mee in kaart te brengen? Tel dan op donderdag 14 mei tussen 17 en 18 uur het verkeer in je straat. Inschrijven kan op www.straatvinken.be.