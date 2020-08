Berlaar promoot lokaal winkelen met actie: “Win je aankoopbedrag terug in Berlaarbonnen” Antoon Verbeeck

04 augustus 2020

15u53 0 Berlaar Om de lokale economie in Berlaar terug zuurstof te geven en inwoners aan te zetten om lokaal te kopen, lanceert het lokaal bestuur naast een horecabon voor elk gezin nu een campagne waarbij je de uitgaven van je winkelbezoek terug kan winnen. De komende vijf weken wordt er op weekbasis zo’n 1.000 euro aan Berlaarbonnen uitgedeeld.

“Om onze inwoners aan het winkelen te krijgen in Berlaar, lanceren we in augustus een winkelactie”, zegt schepen van Lokale Economie Suzy Put (CD&V). “Wie aankopen doet bij een deelnemende Berlaarse handelaar kan het kassaticketje deponeren in één van onze geluksboxen. Die staan aan het gemeentehuis, op het Kardinaal Cardijnplein en op het Stationsplein. Elke week loten we een aantal winnaars uit, die hun aankoopbedrag terug winnen in Berlaarbonnen. We verdelen wekelijks ongeveer 1.000 euro onder de deelnemers, waarbij elke deelnemer maximaal 100 euro kan winnen.”

Fiets- en wandelafstand

Berlaar wil op die manier vooral het lokale aanbod in de kijker plaatsen, dat bereikbaar is op wandel- of fietsafstand. “Alle handelaars deden bovendien het nodige om veilig te kunnen open blijven, als lokaal bestuur namen we daarom een deel van die bijkomende kosten, zoals de aankoop van handgel of plexischermen, op ons.” Verdeeld over vijf weken is er voor deze actie een prijzenpot voorzien ter waarde van 5.000 euro. In totaal maakt Berlaar 150.000 euro aan middelen vrij om de lokale economie te ondersteunen