Berlaar ondertekent SAVE-charter: “Blijven inspanningen leveren voor betere verkeersveiligheid” Antoon Verbeeck

24 september 2020

12u48 1 Berlaar Het gemeentebestuur van Berlaar heeft donderdag het SAVE-charter Steden & Gemeenten van Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekend. Berlaar is daarmee de 118de Vlaamse gemeente die het charter ondertekent.

Ouders van Verongelukte Kinderen is een lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben verloren in het verkeer ondersteunt. De vereniging voert strijd tegen verkeersonveiligheid, in het bijzonder gericht op kinderen en jongeren.

Berlaar geeft met de ondertekening van het SAVE-charter een duidelijk signaal dat het zich wil inzetten voor meer verkeersveiligheid. “In een landelijke gemeente als Berlaar besteden we veel aandacht aan fietsers en voetgangers”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit Jan Hendrickx (N-VA). “Samen met de lokale politie zetten we al in op sensibilisering en handhaving. Door dit charter te ondertekenen willen we duidelijk maken dat we inspanningen zullen blijven leveren om de verkeersveiligheid te blijven verbeteren.”

In Berlaar kadert de ondertekening van het SAVE-charter in de deelname aan het project Verkeersveilige Gemeente. De komende maanden en jaren maakt het bestuur onder andere werk van veilige, gescheiden fietspaden langs Hemelshoek en N10, heraanleg van de schoolomgeving in de Pastorijstraat en het verder uitwerken van de trage wegen in de gemeente.