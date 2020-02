Berlaar krijgt een ‘Burgemeester Lambrechtsstraat’: “Waarom eens geen vrouwelijke straatnaam?” Antoon Verbeeck

24 februari 2020

16u15 0 Berlaar De gemeenteraad van Berlaar gaf groen licht aan een principiële straatnaamgeving ‘Burgemeester Lambrechtsstraat’ voor een nieuwe verkaveling aan de Sollevelden. De naam verwijst naar de brouwersfamilie die verschillende Berlaarse burgemeesters heeft afgeleverd. De oppositiepartijen pleiten voor een vrouwelijke straatnaam.

“In nieuwe verkaveling aan de Sollevelden wordt al volop gewerkt aan de wegen en de riolering. Zelfs de bouw van de woningen is al gestart. Wij sluiten ons voor de naam van de straat aan bij het advies van de archiefraad, dat zegt dat er in deze buurt, met straten vernoemd naar Ernest Van Dyck, Constant Verhulst, Pastoor Haemels en dokter van Hoof, ook hier een geschiedkundig figuur aangewezen is”, zei burgemeester Walter Horemans (CD&V) tijdens de laatste gemeenteraad.

“Het voorstel van de archiefraad is de naam Burgemeester Lambrechtsstraat, bewust zonder voornaam. Verwijzend naar de vele Berlaarse burgemeesters die uit deze bekende brouwersfamilie zijn voortgekomen.”

Geuzen

De familie Lambrechts leverde in totaal zeven burgemeesters af. In 1848 droeg Jan Baptist Lambrechts voor het eerst de sjerp, dit tot 1860. Later volgden nog Jan Baptist Eduard Lambrechts (1878-1887), Florent Lambrechts (1896-1914 en 1919-1921), dienstdoend burgemeester tijdens WO I René Lambrechts (1914-1919), Jules Lambrechts (1927-1941 en 1944-1958), Jozef Lambrechts (1959-1963) en Albert Lambrechts (1966-1972).

“De partij Lambrechts was een liberale partij, in de toenmalige betekenis van het woord. De partij stond ook bekend als de ‘geuzen’. Ze hadden hun eigen brouwerij, cafés, feestzaal en cinema, fanfare, turnkring, toneelgezelschap enzovoort”, zegt Jeroen Janssens, algemeen coördinator van Kempens Karakter en lid van de Berlaarse archiefraad.

Vrouwennaam

Oppositiepartij Groen maakte wel een kanttekening. “De Burgemeester Lambrechtsstraat lijkt me een goede”, reageerde Koen Kerremans. “De familie Lambrechts is inderdaad historisch belangrijk in Berlaar. Maar de archiefraad heeft in het verleden ook nog andere adviezen afgeleverd, namelijk om ook eens een vrouwennaam te kiezen. Blijkbaar is dit in dovemansoren gevallen bij het schepencollege.”

Ook Vlaams Belang is voorstander van een vrouwelijke straatnaam. “Onze fractie is geen voorstander van straatnamen die verwijzen naar lokale politici, wel van namen die verwijzen naar mensen die maatschappelijk iets bewezen hebben, dat gaat verder dan burgemeesters en schepenen”, sprak Dirk Aras van Vlaams Belang. “Het had nu wel het moment geweest om te denken aan vrouwennaam. Zeker nu dat er heel wat gemeenten onder invloed van een nationale campagne aan het zoeken zijn naar vrouwelijke straatnamen. Wij zullen dit niet goedkeuren.”

Zusters

De burgemeester kon de oppositie geruststellen. “Over vrouwelijke straatnamen is er in het college al stevig over gesproken. Er komen er zeker en vast nog bij”, klonk het.

Volgens Janssens liggen er mogelijkheden bij de Zusters van het Heilig Hart van Maria. “Zij hebben met hun congregatie zeker hun stempel gedrukt op Berlaar”, aldus Janssens.