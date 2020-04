Berlaar koopt hoekgrond in centrum aan: “Voor betere verkeersdoorstroming” Antoon Verbeeck

22 april 2020

14u09 0 Berlaar De gemeente Berlaar wordt de nieuwe eigenaar van het stuk grond op de hoek van de Legrellestraat 1 en Markt 66 in hartje Berlaar. Met de aankoop wil het bestuur de verkeersveiligheid en doorstroming op het punt verbeteren. De aankoop van 335.000 euro exclusief kosten werd op dinsdagavond goedgekeurd door de gemeenteraad.

De aankoop van de grond, waar op augustus 2018 een bankfiliaal van Argenta en een pitabar werden vernield door een grote uitslaande brand, is strategisch. Het verkeerspunt aan de Legrellestraat en Markt is voor het bestuur al ettelijke jaren een doorn in het oog.

“Als je aan verschillende inwoners van onze gemeente gaat vragen wat het lokaal bestuur moet kopen, dan is de kans groot dat ze deze lap grond aanduiden. De wachttijden aan de Legrellestraat-Markt liggen hoog, een fietspad is er niet en het voetpad is er heel smal. We zeggen al jaren dat we de grond willen kopen, en de brand in 2018 bracht alles in een stroomversnelling”, legt burgemeester Walter Horemans (CD&V) uit.

335.000 euro

Zowel de eigenaar als de gemeente lieten een schattingsverslag opmaken en kwamen tot een deal van 335.000 euro, exclusief kosten.

Uit een mobiliteitsonderzoek blijkt dat een extra opstelstrook aan de hoek zal bijdragen aan een vlottere verkeersafwikkeling. “Wat er precies gaat komen ligt nog niet vast. Dat wordt nu uitgetekend. Sowieso zullen de werken op het punt zelf nog minstens 18 maanden op zich laten wachten, aangezien we weldra van start gaan met de tweede fase in de Pastorijstraat. Tegen de zomer zaaien we gras op het perceel.”