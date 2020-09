Berlaar-Heikant schrijft geschiedenis in een voor de club historische wedstrijd: “Drie punten waarop we niet hadden gerekend” Bart Jacobs

20 september 2020

21u01 0

Berlaar-Heikant heeft zaterdag geschiedenis geschreven. In een wedstrijd tegen Termien, die vooraf als moeilijk werd bestempeld, trok Heikant uiteindelijk het laken naar zich toe. Het bleef lang spannend, want de 0-1 bleef tot op de 78ste minuut op het bord. Maar in een dol slotkwartier, met ook twee rode kaarten bij de bezoekers, ging het na doelpunten van Kamiel Van Hoogten, Verschoren (op penalty) en Volkaerts naar 3-1. De eerste driepunter voor de nieuwkomer is meteen een feit.

Als nieuwkomer in 3de amateur stond bij Berlaar-Heikant alles in het teken van het debuut in ons nationale voetbal. Wanneer je zulke historische wedstrijd dan winnend kan afsluiten, zou je voor minder na afloop met z’n allen een feestje gaan bouwen. Berlaar-Heikant realiseerde dat wat vooraf voor onmogelijk werd gehouden, want was Termien niet die club die jaarlijks top vijf speelt? De overwinning tegen Termien zorgde voor heuse vreugdetaferelen.

Eens te meer besliste Berlaar-Heikant een wedstrijd in het slotkwartier, een bewijs dat de spelersgroep conditioneel op punt staat, maar ook dat de instelling van de spelers goed zit. “Inderdaad. Zo slagen we er keer op keer in om in extremis een achterstand om te buigen”, aldus centraal verdediger Sander Van Hoogten. “In een laatste oefenwedstrijd haalden we tegen Stekene nog een 3-0 achterstand op en werd het nog 3-3. Vanaf dit seizoen trainen we drie keer per wedstrijd, dat is er eentje meer dan vorig seizoen in eerste provinciale. Twee van die trainingen nemen twee uur in beslag, waarin vooral op het belang van de intensiteit wordt gehamerd. En dat werpt zijn vruchten af, blijkbaar. Nog een belangrijke troef is dat het overgrote deel van onze basiself bij Heikant is gebleven. Het is een extra wapen dat er mee kan voor zorgen dat we onze competitiestart niet gaan missen.”



Dit zijn drie gouden punten. “En daar hadden we niet echt op gerekend. We hopen deze lijn nu door te kunnen trekken, rekenend op het verrassingseffect. Deze overwinning zorgt er alleszins voor dat we met iets minder druk naar onze volgende wedstrijden kunnen toeleven, te beginnen met Koersel, dat 7-2 op z’n doos kreeg van Lille. Bij ons is de nul van de tabellen, en dat zorgde bij iedereen binnen de club voor ongeziene vreugde.”