Berlaar deelt mondmaskers uit aan alle inwoners: “Dankzij de inspanningen van medewerkers en vrijwilligers” Antoon Verbeeck

29 mei 2020

De verdeling van de mondmaskers voor alle inwoners van Berlaar is zo goed als achter de rug. Op donderdag kwamen quasi alle straten aan bod, vandaag ontvangen de laatste inwoners hun maskers. “Door de grote vraag naar mondmaskers werd de bestelling door de leverancier helaas enkele keren uitgesteld. De maskers werden deze week echter geleverd, waardoor we ze eindelijk kunnen bezorgen aan onze inwoners. Het lokaal bestuur trof de voorbije weken al een aantal voorbereidingen en dankzij de inspanningen van 40 medewerkers en vrijwilligers zijn de maskers kon de verdeling van start gaan. Hoe goed we ons ook hebben voorbereid, fouten zijn nooit uit te sluiten. Stel je dit weekend vast dat je nog geen masker ontvangen hebt? Dan mag je vanaf maandag 1 juni contact opnemen via info@berlaar.be”, deelt het lokaal bestuur mee.