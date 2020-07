Berlaar breidt webloket uit: aktes en attesten voortaan rechtstreeks in mailbox



Antoon Verbeeck

02 juli 2020

12u19 0 Berlaar Het lokaal bestuur van Berlaar breidt de online dienstverlening uit met een vernieuwd webloket. Voortaan kan je verschillende attesten en aktes van de dienst Burgerzaken digitaal aanvragen, waar en wanneer je wil. Een trip naar het gemeentehuis wordt zo overbodig, maar kan nog steeds.

“De uitbreiding van dit digitaal loket zal onze inwoners heel wat tijd besparen”, legt burgemeester Walter Horemans (CD&V) uit. “Het e-loket is namelijk 24 uur per dag en 7 dagen op 7 beschikbaar. Dat betekent dat je niet langer een afspraak moet maken om deze documenten te ontvangen. In het gemeentehuis worden de wachtrijen daardoor weer iets korter en kunnen onze medewerkers hun energie steken in de bezoekers die wel nog moeten langskomen.”

Rechtsgeldig

In de meeste gevallen zal je aanvraag meteen digitaal verwerkt worden en kan je het document onmiddellijk opslaan en afdrukken. “De documenten zijn 100 procent rechtsgeldig, zowel de afgedrukte als de digitale versie. Voor sommige uittreksels blijft een tussenkomst van de dienst Burgerzaken nodig. In dat geval ontvangen burgers de documenten zo snel mogelijk. Wie niet graag de digitale weg volgt, kan natuurlijk nog steeds terecht in het gemeentehuis zelf.”