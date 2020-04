Berlaar belt naar 600 senioren: “Ze krijgen de kans om hun hart te luchten” Antoon Verbeeck

02 april 2020

10u47 0 Berlaar Om te voorkomen dat de alleroudste groep inwoners door de crisis in een isolement terecht komt, gaat het lokaal bestuur de komende dagen alle 80-plussers van Berlaar opbellen en polsen hoe het met hen gaat. “Meer dan 600 senioren mogen van ons een telefoontje verwachten”, verduidelijkt schepen van Senioren Stefaan Lambrechts (CD&V).

“Het gaat daarbij vooral om ouderen die nog zelfstandig wonen”, vertelt Stefaan Lambrechts, schepen van Senioren (CD&V). “We vragen hoe het met hen gaat en of we hen ergens bij kunnen helpen. Zo krijgen ze niet alleen de kans om hun hart eens te luchten, maar proberen we ook praktische ondersteuning te bieden door vrijwilligers in te schakelen die voor hen boodschappen gaan doen of de hond uitlaten.”

Het lokaal bestuur organiseert nu een eerste belronde met enkele medewerkers. Zolang de coronamaatregelen van kracht blijven, wordt er regelmatig nog een keer opnieuw contact opgenomen met hen. Wie zichzelf wil engageren als vrijwilliger of hulp kan gebruiken, kan zich registreren via de website of mag contact opnemen met het lokaal bestuur (03 410 19 00 of info@berlaar.be).