Belastinginspecteur (50) in cel voor fraude: “Ruim 150.000 euro geld ontvreemd” Tim Van der Zeypen

06 februari 2020

08u50 0 Berlaar Een vijftigjarige belastinginspecteur uit Berlaar is door de onderzoeksrechter in Mechelen in verdenking gesteld voor fraude. Woensdag werd hij door onderzoeksrechter Theo Byl aangehouden en opgesloten in de gevangenis. Hij zou zo’n 150.000 euro hebben ontvreemd.

De vijftiger werkte al enkele jaren voor F.O.D. Financiën in Lier en had een hele constructie op poten gezet om te kunnen frauderen. “Als ambtenaar van de fiscus zou hij zo gelden naar zijn eigen rekening hebben doorgesluisd”, bevestigt de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket.

Naar verluidt zou de man gewerkt hebben op de dienst terugvorderingen. Hij verving volgens onze informatie het rekeningnummer op de formulieren in de zijne en paste hij ook het ondernemingsnummer van de betrokken bedrijven aan. Op die manier probeerde hij onder de radar te blijven.

Belgische staat

Tot er plotseling enkele verdachte transacties werden opgemerkt. Er werd melding gemaakt bij de belastingen en die startte eerst intern nog een onderzoek op. Uiteindelijk stapten zij, samen met de Belgische Staat, naar de rechtbank en werd er klacht neergelegd met burgerlijke partij.

Onder leiding van onderzoeksrechter Theo Byl werd er in samenwerking met de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket en centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie een heel onderzoek op poten gezet. Na vier maanden onderzoek, besloot het gerecht om in te grijpen.

Verduistering

Afgelopen dinsdag volgde er een huiszoeking in de woning van de vijftiger en werd hij meegenomen door de politie. Woensdagvoormiddag werd hij voor de onderzoeksrechter gebracht voor verhoor. “Die besloot uiteindelijk om de man in verdenking te stellen voor verduistering en knevelarij in zijn functie als openbaar ambtenaar en schriftvervalsing”, besluit het parket.

Nadien werd hij overgebracht naar de gevangenis. Het onderzoek is momenteel volop lopen en zal de komende weken worden verder gezet. Uit de eerste berekeningen zou de man mogelijks al zo’n 150.000 euro hebben ontvreemd met zijn fraude. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer. Die zal op zijn beurt moeten beslissen of de man langer in de gevangenis moet blijven of niet.