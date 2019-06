Avondfeest wordt afgesloten met diervriendelijk vuurwerk Antoon Verbeeck

24 juni 2019

Het jaarlijkse Avondfeest in Berlaar wordt deze zaterdag naar jaarlijkse gewoonte afgesloten met vuurwerk, maar dit jaar koos het lokaal bestuur voor een diervriendelijke variant. “Traditie is traditie”, verduidelijkt burgemeester Walter Horemans (CD&V). “Bij het Avondfeest hoort een feestelijke afsluiter. Maar omdat het voor iedereen een feest moet blijven, kozen we dit jaar bewust voor een alternatieve, diervriendelijke versie. Bezoekers mogen zich nog steeds verwachten aan een kleurrijk lichtspektakel, maar er zijn geen harde knallen meer die dieren de stuipen op het lijf jagen. Zo kunnen ook zij en mensen met huisdieren met een gerust hart meegenieten.” Het Avondfeest in de dorpskern van Berlaar is op zaterdag aan zijn 41ste editie toe. Standhouders zullen die dag vanaf 10 uur hun stand opbouwen. Dat betekent dat de Markt vanaf dan afgesloten wordt voor doorgaand verkeer. Het Avondfeest start zelf om 19 uur. Om 21 uur start de veiling van gevonden fietsen op de recent gerestaureerde trap van het gemeentehuis. De diervriendelijke vuurwerkshow start om 23.30 uur.