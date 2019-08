Autovrije zondag in centrum Berlaar met verschillende activiteiten Antoon Verbeeck

27 augustus 2019

09u57 0 Berlaar In het centrum van Berlaar vindt deze zondag een Autovrije Zondag plaats. Tussen 10 en 22 uur is er geen gemotoriseerd verkeer toegelaten op de Markt en vinden er verschillende activiteiten plaats.

“Om onze rol in het beperken van CO2-emmissies te benadrukken, organiseert het lokaal bestuur van Berlaar op 1 september een Autovrije Zondag. Eén autovrije dag is namelijk al voldoende voor een meetbaar effect op onze luchtkwaliteit. Het centrum van de gemeente krijgt zo een dagje autorust. De straat is bovendien meer dan de weg van A naar B. Op Autovrije Zondag kan iedereen daarvan proeven en krijgt het centrum extra zuurstof in de vorm van verschillende activiteiten. Tussen 14 en 18 uur valt er dan ook heel wat te beleven”, deelt het lokaal bestuur mee.

“Voor kleuters is er een loopfietsenrace. Om deel te nemen, breng je je eigen loopfiets en helmpje mee. Je komt daarmee tegen 14.20 uur naar de kruising van de Markt en de Legrellestraat. Voor kinderen van geboortejaar 2008 tot en met 2013 is er een trotinettenrace voorzien. Om deel te nemen, breng je jouw eigen helm mee en kom je je tussen 14.15 en 15 uur inschrijven aan de kruising van de Markt en de Legrellestraat. De trottinet wordt door de gemeente voorzien. Op zondag 1 september strijken de kermiskramen weer neer in Berlaar-Centrum. Ook zij maken daarbij deel uit van Autovrije Zondag.” Daarnaast staan er verschillende verenigingen met een stand op de Markt, kan je jouw fiets laten graveren en is er een interactieve markt. Enkele handelaars zullen op zondag ook de deuren openen.