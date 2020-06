ANPR-camera’s strijden tegen sluipverkeer: “Hertstraat enkel toegankelijk voor vergunninghouders.” Tim Van Der Zeypen

24 juni 2020

17u30 0 Berlaar De politie van Berlaar-Nijlen heeft samen met het stadsbestuur van Berlaar ANPR-camera’s geplaatst in de Hertstraat. Die straat is sinds de wegenwerken in Pastorijstraat enkel toegankelijk voor vergunninghouders. Op een maand tijd betrapte de politie ruim 1.000 chauffeurs die daar niet moesten zijn.

“De Hertstraat is niet geschikt om bijkomende zware verkeerstromen op te vangen. Daarom is de toegang tot deze straat beperkt”, zegt Sue Mutton van de lokale politiezone. “Het weren van doorgaand verkeer moet de weginfrastructuur sparen, de veiligheid van de zwakke weggebruiker bevorderen en de overlast voor bewoners beperken.”

Toch bleken heel wat chauffeurs zich hier niet aan te houden. Verschillende autobestuurders trokken zich weinig aan van de nieuwe verkeerssituatie en dus plaatste de politie samen met de gemeente Berlaar ANPR-camera’s. “Dat zijn camera’s met automatische nummerplaatherkenning”, aldus de politiewoordvoerster. “Wekelijks worden er in de Hertstraat zo’n 250 tot 300-tal automobilisten geflitst door de plaatselijke ANPR toestellen.”

Tussen 29 mei tem 24 juni, op minder dan een maand tijd, werden meer dan 1000 PV’s opgesteld.” Al deze betrapte autobestuurders ontvangen nu een boete van 58 euro. Politie en de gemeente vragen nu om extra aandacht en de straat niet langer te gebruiken als sluiproute. “Moet je toch regelmatig in de straat zijn omdat je aan thuisverzorging doet of lever je hier andere diensten of goederen? Vraag dan een toelating aan”, besluit Mutton.

Dat kan via de website van de gemeente Berlaar. Hierop staat niet enkel het reglement maar kan je ook zien of je in aanmerking komt voor een toelating. Bij vragen kan er steeds gemaild worden naar mobiliteit@berlaar.be of worden getelefoneerd naar mobiliteitsambtenaar Bert Schepers op het telefoonnummer: 03/410.19.00.