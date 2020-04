Exclusief voor abonnees Anny (60) verleent quarantainezorg aan 93-jarige coronapatiënte: “Laatste jaar voor pensioen is ook drukste” Antoon Verbeeck

22 april 2020

10u16 10 Berlaar De Emblemse Anny Govaerts (60) van Familiehulp verleende de afgelopen weken quarantainezorg aan een 93-jarige klant uit Berlaar, die besmet was met Covid-19. Anny was de eerste thuishulp die in Berlaar zo’n quarantainezorg verleende. “Volgend jaar mag ik met pensioen. Mijn laatste werkjaar is meteen ook het drukste uit mijn carrière”, klinkt het.

Vier weken lang verzorgde en ondersteunde Anny de 93-jarige vrouw uit Berlaar die besmet was met het coronavirus. “Ze had in het ziekenhuis gelegen, en had bij haar ontslag nood aan gezinszorg en ondersteuning. Ze had weinig tot geen last van haar longen, wel van buikloop”, vertelt Anny. “Ik heb niet geaarzeld toen gevraagd werd of ik die taak op mij wou nemen. Zij was de eerste persoon in Berlaar met een coronabesmetting bij wie we quarantainezorg hebben verleend.”

Opnieuw goed

“De patiënte was fel verzwakt na haar ziekenhuisopname, dus ik zorgde dat ze zeker voldoende at. In het begin verliep dat moeizaam, pas de laatste week ging het terug goed. ‘Ik eet alleen omdat jij hier bent’, vertelde ze me. Wel, dat vond ik dan toch een mooi compliment. Het doet me ook veel plezier dat het opnieuw goed gaat met haar. Naast koken zorgde ik voor de was en de strijk en maakte ik de bedden op. Ondertussen ligt de quarantainezorg in Berlaar in handen van een andere dienstverlening. Familiehulp focust zich nu onder andere op Lier.”

Juiste dingen

Schrik had Anny niet toen haar werd gevraagd om zorg te verlenen bij een klant die was besmet met het coronavirus. “We dragen een mondmasker, handschoenen en twee schorten wanneer we klanten een bezoekje brengen, en zijn dus voldoende beschermd. Al moet ik wel toegeven dat ik vaak getwijfeld heb of ik wel de juiste dingen deed. Het was voor mij uiteraard de eerste keer om in deze omstandigheden zorg te verlenen”, zegt Anny. “Schrik om zelf besmet te worden heb ik nog steeds niet. In die paar weken doe je toch ervaring op en kruipt er routine in je manier van werken.”

Laatste jaar

“Ik ben er nu 60 en ben 42 jaar in dienst bij Familiehulp. Volgend jaar mag ik op pensioen. Ik durf gerust te zeggen dat dit laatste jaar nu al het drukste uit mijn carrière wordt. Handschoenen aandoen, een extra short, ontsmetten... het zijn allemaal zaken die erbij komen, maar natuurlijk wel noodzakelijk zijn. Toen ik een maand geleden de vraag kreeg om voor een coronapatiënt te zorgen, was mijn man er geen voorstander van. Maar als verzorgende vond ik het naast mijn plicht ook een uitdaging. Je merkt dat de dankbaarheid voor mijn werk groter is geworden. Dat geeft me de steun om in dit laatste werkjaar nog alles te geven.”