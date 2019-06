93 baby’s welkom geheten met geboorteboom Wannes Vansina

16 juni 2019



Feest zondagochtend in Den Hulst, het geboorteparkje aan de hoek van de Legrellestraat en de Kesselsteenweg in Berlaar. Burgemeester Walter Horemans wijdde er een geboorteboom in. Deze geldt als een verwelkoming van de 93 baby’s die de gemeente in 2018 mocht verwelkomen. “Het aantal geboorten schommelt elk jaar tussen 90 en 105. De bevolking groeit elk jaar lichtjes”, zegt de burgemeester. Zestien koppels woonden de plechtigheid bij en genoten vervolgens van een picknick in de Beleeftuin van Wolkewietje. Op de plaats van het groenparkje vond je vroeger een gemeentelijke stortplaats. Nu symboliseert de plek het ontstaan van nieuwe levenskansen.