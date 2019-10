45 kilometer per uur te snel tijdens flitsmarathon TVDZM

09 oktober 2019

15u35 0 Berlaar De politie van Berlaar-Nijlen heeft in de Heidestraat een chauffeur geflitst tegen 95 kilometer per uur. De chauffeur reed 45 kilometer per uur te snel.

“Hij mag binnenkort een uitnodiging van de politierechter verwachten”, klinkt het bij de politiezone Berlaar-Nijlen. Naast de Heidestraat werd in Berlaar tijdens de flitsmarathon ook nog gecontroleerd in de Smidstraat en op de Liersesteenweg. In Nijlen werd dan weer gecontroleerd op de Lindekensbaan, Bevel-Dorp en op de Kleine Puttingbaan. “In totaal werden 1.743 autobestuurders gecontroleerd. Hiervan waren er 111 in overtreding”, besluit de politiezone.