25.000 bloembollen de grond in voor titel van ‘bijenvriendelijke gemeente’ Antoon Verbeeck

12 november 2019

14u01 0

Op diverse locaties in gemeente Berlaar werden er eerder deze maand 25.000 bloembollen de grond in gewerkt. Onder andere op het Marktplein in het centrum, in de Schooldreef in Berlaar-Heikant en aan de Lambertusplaats in Gestel werden machinaal bloembollen geplant. Berlaar wil zo prioriteit maken van biodiversiteit en verder uitgroeien tot een bijenvriendelijke gemeente. “Dankzij de recent vernieuwde begraafplaatsen staat er in Berlaar reeds één bijtje op de teller. Een gemeente kan zo’n bijtje verdienen door het bijencharter te ondertekenen en bewust te kiezen voor bijenvriendelijk groenbeheer en extra bomen, struiken en kruiden voor bijen aan te planten. Door de recente aanplanting zijn we alvast één stap dichter bij een tweede bij”, vertelt schepen van Leefmilieu Ingeborg Van Hoof (CD&V). Heb je een locatie in Berlaar in gedachten waar de bloemen volgens jou goed tot hun recht zullen komen? Laat het dan weten via milieu@berlaar.be.