11de Baldertocht ten voordele van vzw Kinderland Antoon Verbeeck

26 augustus 2019

Het Distributiecentrum Wisselstukken organiseert op woensdag 28 augustus de elfde editie van de Baldertocht, een fiets- en wandeltocht ten voordele van vzw Kinderland. Deelnemers van de elfde Baldertocht kunnen kiezen voor een ontspannen wandeling van 7, 12, 22 of 27 kilometer of een fietstocht van 25, 50 en 90 kilometer. Je betaalt 5 euro inschrijvingsgeld, dat bedrag gaat integraal naar vzw Kinderland, het Berlaarse centrum dat gezinnen met kinderen begeleidt en ondersteunt in moeilijke periodes. Na een gezonde dosis beweging en frisse lucht kan je in de kazerne nog genieten van een hapje en een drankje. Inschrijven voor de Baldertocht kan op 28 augustus in de kazerne (Welvaartstraat 38) tussen 8 en 13 uur.