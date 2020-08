‘Heikrantje’ brengt al het nieuws uit Berlaar-Heikant: “Van interviews met nieuwe inwoners tot advertentieruimte voor handelaars” Initiatiefnemers willen met lokaal krantje het gemeenschapsleven ondersteunen Antoon Verbeeck

29 augustus 2020

08u44 0 Berlaar Berlaar-Heikant krijgt in oktober met Heikrantje voor het eerst in zijn geschiedenis een eigen lokale krant. In de krant, die in alle 3.000 bussen van het gehucht zullen vallen, zal er onder andere ruimte zijn voor nieuws van lokale verenigingen, uitslagen van de Heikantse sportclubs, weetjes en een evenementenkalender.

“Met deze krant willen we dat lokale gemeenschapsleven een duw in de rug geven”, zegt initiatiefnemer Wim Soons. “Zo willen we niet alleen een pak gratis ruimte geven aan onze verenigingen, maar zal er in elk editie ook interview staan met mensen die nieuw op de Hei zijn komen wonen. Zo leren mensen hun buren beter kennen. Er zal ook telkens een interview zijn met Heikantenaars die intussen in het buitenland zijn gaan wonen, zo zijn er meer dan je denkt. En we zullen ook heel wat foto’s en verhalen aanhalen ‘uit de oude doos’, uit de recente of minder recente lokale geschiedenis. Tot slot zal er ook een rubriek zijn over de Heikantse dialect, en zullen mensen een berichtje kunnen achterlaten voor anderen, net zoals in de ‘Kiss-and-ride’ van de Metro.”

2de editie?

De eerste editie zal in de loop van de maand oktober in alle bussen worden gestopt. Als de reacties positief zijn zal een tweede editie in december in de bussen vallen. “We hopen dat op termijn het Heikrantje maandelijks of tweemaandelijks kan verschijnen. Aan artikels zullen we geen gebrek hebben, er valt zoveel te schrijven over de Hei en haar inwoners. Finaal zal heel veel afhangen van de reacties van de lokale ondernemers omdat het blad natuurlijk via advertenties gefinancierd zal worden. Omdat we willen dat het een echte 100 procent Heikantse publicatie wordt, zullen we enkel ondernemers van de Hei uitnodigen om in ons blad te adverteren. Dat zijn er meer dan je denkt, want we hebben er zo’n 100 opgelijst. Ook is er betalende ruimte voor immobiliënberichten, zoekertjes, vacatures, rouwberichten, maar enkel wanneer het gaat over zaken van de Hei.” Meer informatie over Heikrantje vind je via deze link.