Zwemzone Paalse Plas vanaf zaterdag geopend Birger Vandael

26 juni 2019

12u14 0 Beringen Vanaf zaterdag 29 juni tot en met zaterdag 31 augustus kan er weer gezwommen worden in de zwemzone van de Paalse Plas, die dagelijks geopend zal zijn van 12 tot 19 uur. Bij heel mooi weer (+25°C) zal je ook in de plonsvijver van recreatieoord ’t Fonteintje kunnen zwemmen.

“Het is ten strengste verboden om buiten de voorbehouden zone te baden of te zwemmen”, onderstreept schepen van Recreatie Jessie De Weyer (N-VA). In de toegelaten zone mag er bovendien enkel in het water gegaan worden indien de groene vlag gehesen is. Dramatische voorvallen uit het verleden verplichten ons om strenger toe te zien op het respecteren van het zwemverbod. Enkel zo kunnen we de veiligheid van de bezoekers immers garanderen.” Wie zich niet houdt aan de regels, riskeert een GAS-boete.