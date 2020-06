Zwemmen in de Paalse Plas is weer toegelaten (maar wel pas na de hittegolf) Birger Vandael

24 juni 2020

13u44 0 Beringen Goed en slecht nieuws omtrent de Paalse Plas. Het goede nieuws: je mag mits een aantal veiligheidsmaatregelen weer een frisse duik nemen in de zwemzone. Het slechte nieuws: dat is pas toegelaten vanaf zaterdag, de eerste dag na de voorspelde hittegolf.

De heropening van de Paalse Plas is in elk geval welgekomen voor de Beringenaren. Om toegangscontrole op mooie zomerdagen mogelijk te maken zal de lig- en zwemzone, inclusief piratenspeeltuin, met hekwerk afgebakend zijn. Parking, fietscafé en watersportzone blijven altijd bereikbaar. Tijdens de eerste weken worden er maximum 400 bezoekers tegelijkertijd toegelaten. Er wordt ook op toegezien dat de 1,5 meter afstand nageleefd wordt. Eens het maximum aantal bezoekers bereikt is, zullen de volgende bezoekers de toegang geweigerd worden.

Schepen van recreatie Jessie De Weyer benadrukt dat een dosering van het aantal bezoekers cruciaal is om de richtlijnen te kunnen respecteren. “Voor een maximale spreiding hebben we de uren waarbinnen gezwommen kan worden ook uitgebreid.” Er mag bij groene vlag gezwommen worden van 10.00 tot 21.00 uur. Daarnaast wordt er ook buitensanitair voorzien.

Communicatie ter plaatse

“Ook via communicatie ter plaatse, in de vorm van affiches en pictogrammen, vragen we onze bezoekers uitdrukkelijk om de veiligheids- en afstandsregels na te leven ,” aldus de schepen. Voor drukke en warme dagen zullen veiligheidsagenten hier mee op toezien. Begin juli vindt al een eerste evaluatiemoment plaats.