Zwaar huiselijk geweld in Beringen: man takelt vrouw en dochter toe met hamer en vlucht, politie houdt klopjacht Marco Mariotti

25 april 2020

16u30 82 Beringen Een man heeft deze namiddag zwaar geweld gepleegd op zijn vrouw (46) en 18-jarige dochter. Dat gebeurde rond 13u30 aan de Stalsesteenweg in Korspel bij Beringen. De twee dames liepen zware hoofdwonden op. De politie is op zoek naar de 52-jarige man, die na de feiten vluchtte.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Buren zagen de oudste dochter naar buiten lopen voor hulp. De politie kwam meteen ter plaatse, maar de verdachte had het toen al op een lopen gezet.

“Twee ambulances zijn moeder en dochter toen komen ophalen”, weet een buurvrouw. “Ze hadden beiden een windel rond het hoofd gebonden. De moeder van het gezin lag op de brancard.” De man zou hebben uitgehaald met een hamer.

Het parket en labo zijn momenteel ter plaatse. Een politiehelikopter cirkelde boven Korspel op zoek naar de man, maar voorlopig zonder succes. De verdachte wordt nu officieel opgespoord.

Zowel moeders als dochter zijn aan de beterhand, maar worden nu door de politie verhoord.

Eerder geweld

Bij de buren kijken ze totaal niet verbaasd op dat dit nu gebeurt. Enkele maanden geleden - nog voor de lockdown - was het ook al prijs. “Het was 3 uur ‘s nachts toen we plots geroep hoorden”, zegt een buurvrouw. “Ik keek aan mijn slaapkamervenster naar buiten en zag dat het koppel ruzie had. Ze riepen en stonden in hun tuintje. Ik zag duidelijk dat hij op haar sloeg met een soort stok. Niet veel later is ze in haar auto gestapt en weggevlucht.”

Nog volgens de buren hebben ze amper contact. Een dame verderop babbelde soms wel met de moeder. “Ze wandelde hier soms langs met twee van haar kinderen. We babbelden dan kort, maar haar Nederlands is eerder gebrekkig. Het zijn Afrikaanse mensen, ik had begrepen dat het om Congolezen gaat. Ik hoop zo hard dat het in orde komt met ze.”