Zo gevaarlijk kunnen everzwijnen zijn: paard houdt gat in hoofd over aan confrontatie Blueberry Fields is overlast beu nu ook alle bessen worden opgegeten Birger Vandael

20 december 2019

16u07 1 Beringen In de Schomstraat in Beringen zitten ze met de handen in het haar. Everzwijnen zorgen er al gedurende lange tijd voor flink wat overlast. Deze week raakte een paard, na een confrontatie met de beesten, verwond aan het hoofd. Ook bij Blueberry Fields, het bedrijf dat grenst aan het natuurgebied van de Zwarte Beek, zijn ze de overlast beu. “Hoe gevaarlijk moet het nog worden?”, vraagt Luc Vandebroek, woordvoerder van het bedrijf, zich af.

Sinds 2018 maken ze een ware invasie van everzwijnen vanuit de bossen mee. Na de eerste incidenten van everzwijnen werd op Blueberry Fields een omheining geïnstalleerd van circa 1.000 meter. Dit najaar kwam daar nog eens 800 meter bij. “Samen goed voor ongeveer 10.000 euro aan materiaal. Tel daar nog eens de plaatsingskosten bij en dan zitten we vlug aan 20.000 euro. Het volledig domein is nu omheind, inclusief de hele grens met het natuurgebied. Maar ook dat helpt niet. De everzwijnen blijven zich altijd weer ergens een weg banen”, stelt Vandebroek.

Opgepast: het beeld onderaan dit artikel kan choquerend zijn!

Overleg met de lokale wildbeheereenheid en drukjachten konden het probleem evenmin oplossen. “Aanvankelijk bleef de schade ‘beperkt’ tot het omwoelen van de terreinen, wat de werkzaamheden op de plantages bemoeilijkt. Vorige zomer werden wij geconfronteerd met nieuwe fenomenen. De everzwijnen woelden planten uit de grond en braken takken af. En dan kwam het ergste, hetgeen nog nooit gebeurd was: de everzwijnen begonnen van de bessen te eten.”

Kosten

Blueberry Fields maakte door de gebeurtenissen duizenden euro’s verlies. Ook in het onderhoud van de elektrische omheiningen kruipt extra tijd. “Het kan toch niet de bedoeling zijn dat een bedrijf zoveel kosten moet maken, zoveel tijd moet investeren en zoveel schade moet incasseren voor iets waar we zelf verder niets mogen aan doen”, zucht Vandebroek. “Het aanvragen van een schadevergoeding behoort in ons geval helaas niet tot de mogelijkheden. En de overheid schuift de verantwoordelijkheid door naar de jagers.”

Rond de tafel

Bij Blueberry Fields hoopt men nu dat alle betrokken organisaties rond de tafel gaan zitten om concreet iets te doen voor de gedupeerde mensen en bedrijven. “Men kan enkelingen niet blijvend financieel laten opdraaien. Er wordt altijd gesteld dat men begrip en respect moet hebben voor de natuur, wij willen ook respect voor ons. Wij vragen eveneens dat de jagersverenigingen een passende subsidie zouden krijgen voor hun werk dat zij voor de gemeenschap moeten doen. En bovendien vragen we ook dat de overheid, onverwijld, een financiële tegemoetkoming voorziet voor particulieren, landbouwers en bedrijven die preventieve maatregelen moeten nemen om schade door everzwijnen te voorkomen. Ten slotte hopen we op een schadevergoeding voor de kosten die we al hebben gemaakt.”