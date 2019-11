Zestal veroordeeld voor afrekening met loodjesgeweer BVDH

28 november 2019

11u51 0 Beringen Een zestal uit de regio rond Tessenderlo is door de rechtbank van Hasselt veroordeeld voor het binnenvallen in een woning te Beringen. Een 31-jarige Hasselaar schoot daarbij op de bewoner.

De feiten speelden zich af in de nacht van 11 op 12 september 2017. Met drie voertuigen trokken de daders naar de woning van het slachtoffer. Daar werd de voordeur ingestampt en werd er met het loodjesgeweer op de man geschoten. Die liep onder meer een verwonding op aan de linkerborst. Het was de Hasselaar die het voortouw nam en noodzakelijke hulp kreeg van de andere vijf. De gebeurtenissen zouden kaderen in een ruzie tussen broer en zus.

Drie beklaagden gaven verstek voor de behandeling van de zaak. Zij krijgen celstraffen van acht maanden en een boete van 800 euro. De personen die zich wel kwamen verdedigen, krijgen een gelijkaardige boete maar kunnen met een werkstraf van 100 uren hun celstraf voorkomen.