Zesde Nieuwjaarsduik aan Paalse Plas BVDH

03 januari 2020

08u31 0

Deze zondag vindt om 14 uur de traditionele Nieuwjaarsduik plaats aan de Paalse Plas. Voor het eerst zet de stad Beringen mee de schouders onder dit evenement. Om van deze zesde editie een succes te maken worden er heel wat randactiviteiten voorzien. “We beginnen met een professionele opwarming met DJ en tellen daarna samen af tot de start,” laat schepen van recreatie Jessie De Weyer (N-VA) weten. Gezellige vuurkorven en een vuurkunstenaar zorgen ervoor dat de deelnemers en het aanwezige publiek zich kunnen verwarmen en er is uiteraard muziek. Na de duik is er een jeneverbar voorzien. “Het regenachtige weer zorgde vorig jaar voor wat minder deelnemers, maar daar laten we ons niet door afschrikken. Zo’n duik is de perfecte gelegenheid om de drukte van de eindejaarsfeesten van ons af te spoelen en het nieuwe jaar gezond in te zetten!” besluit De Weyer enthousiast.