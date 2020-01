Zebracinema Beringen is terug BVDH

13 januari 2020

The Roxy Theatre Zebracinema is afgelopen week terug van start gegaan met de dramafilm ‘Mustang’ waarin Matthias Schoenaerts een glansrol speelt. “In het verleden was Zebracinema al een begrip in Casino Beringen. Om diverse redenen hebben we deze samenwerking destijds moeten stoppen. We zijn blij dat we de draad terug kunnen oppikken en dit in samenwerking met The Roxy Theatre”, vertelt schepen van cultuur An Moons (VOLUIT). “Met een opkomst van meer dan 50 personen kunnen we al meteen van een schitterende start spreken. Op termijn zullen we met Zebracinema door Beringen trekken en vertoningen op locatie voorzien om zo de magie rond film nog dichter bij de mensen te brengen.”