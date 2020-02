Woonzorgcentrum Prinsenhof pakt pijnpunten aan en is niet langer geschorst Birger Vandael

19 februari 2020

17u22 0 Beringen Goed nieuws voor het woonzorgcentrum Prinsenhof uit Koersel. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft immers de schorsing opgeheven. In juni 2019 werd het woonzorgcentrum onder verhoogd toezicht geplaatst na een aantal klachten die niet voldoende werden opgevolgd.

In december 2019 werd het woonzorgcentrum overgenomen door de groep Vivalto Home. Door de ‘knowhow’ en inbreng van de groep hebben zij verschillende pijnpunten op korte termijn kunnen aanpakken. Vooral op operationeel gebied en infrastructuur werd er bijstand verleend. De genomen initiatieven in het verleden werden bovendien verder uitgebreid en geoptimaliseerd. Via de groep werden ook een aantal partners aangebracht die een meerwaarde bleken te zijn.

Jobs creëren

Het oudere gedeelte van het woonzorgcentrum krijgt nog een hele make-over en wordt tevens uitgerust met een nieuw oproepsysteem. Op die manier kan de werking en veiligheid verder ontplooid worden, wat het zowel voor bewoners als medewerkers heel wat aangenamer zal maken. Ook is er nu meer ruimte om jobs te creëren of bestaande jobs uit te breiden.

Nu de start onder de nieuwe groep is genomen, worden de ruimte en mogelijkheden geboden om WZC Prinsenhof verder te laten groeien en de kwaliteitsvolle voorziening te bestendigen.