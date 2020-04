Woonzorgcentrum Corsala vindt acht extra krachten via platform ‘Help de helpers’ Birger Vandael

23 april 2020

15u25 0 Beringen Bij woonzorgcentrum Corsala in Koersel hebben ze handig gebruik gemaakt van het platform ‘Help de helpers’. Dat is een initiatief van Vlaams minister van volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) waarbij vrijwilligers en zorginstellingen elkaar kunnen vinden. “Om de zorg te organiseren, en om een aantal afwezigen te ondervangen, hadden we extra zorgkundigen nodig,” verduidelijkt directeur van Corsala Bjorn Willems.

Het Beringse Corsala registreerde zich op het platform en kreeg meteen een lijst met mogelijke vrijwilligers die zorgkundige en soms ook verpleegkundige taken konden opnemen. Die hulp was hoognodig. “De druk op woonzorgcentra zoals Corsala is groot”, stelt burgemeester Thomas Vints (CD&V). “Sinds kort passen we daar cohortzorg toe. Dat betekent dat covid-bewoners worden geïsoleerd en verzorgd worden door een apart team De extra hulp via het platform is een belangrijke ruggensteun voor ons team en de bewoners.”

Ademruimte

Directeur Willems is tevreden over het resultaat: “De hulp geeft ademruimte aan ons personeel. De registratie en matching loopt erg vlot en bovendien zijn het stuk voor stuk supergemotiveerde vrijwilligers. Ze voelen zich echt al thuis in Corsala, en maken integraal deel uit van het team.”

Volgens schepen van Personeel Hilal Yalçin werden op deze manier al elf extra werkkrachten ingeschakeld en acht daarvan kunnen zich langere tijd engageren. “Zij werken nu al hun tweede week en worden net zoals het vaste team ingeroosterd. Zij staan hoofdzakelijk in de non-covid afdeling.”