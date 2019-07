Woning onbewoonbaar na hevige brand in Paal RTZ

03 juli 2019

23u13 0 Beringen Langs de Paalsesteenweg in Paal bij Beringen heeft een hevige brand woensdagavond voor grote schade gezorgd in een woning. Het gezin was aanwezig toen het vuur ontstond. Zij konden gelukkig allemaal tijdig naar buiten lopen.

Toen brandweerpost Beringen ter plaatse kwam woedde al een hevige brand op de bovenverdieping. Het opgetrommelde korps vond binnen nog de kat van de bewoners. Het diertje kon ongedeerd naar buiten gehaald worden. In het huis is de schade helaas wel aanzienlijk. Op de eerste verdieping is er grote brandschade, terwijl het gelijkvloers veel rook- en waterschade opliep. De precieze oorzaak van de brand is voorlopig niet bekend. Woensdagavond werd nog druk naar noodopvang gezocht voor het getroffen gezin. Tijdens de bluswerken sloot de politie de Paalsesteenweg plaatselijk af voor het verkeer.