Woensdagmarkt schuift enkele straten op BVDH

13 september 2019

Vanaf januari starten de werken aan de Koolmijnlaan/Collegestraat, waardoor de wekelijkse markt moet verhuizen. Het college van burgemeester en schepenen besliste om de woensdagmarkt tijdens de werken in het centrum te verplaatsen naar de O.L. Vrouwstraat – Stadswal – Brouwersstraat. Het gedeelte markt in de Hoogstraat blijft behouden. “Deze locatie is gekozen na de vraag van de marktkramers om zo kort mogelijk bij het centrum te blijven,” zegt schepen Werner Janssen (N-VA). “Ook de handelszaken en horeca zijn hier tevreden mee.” Er zijn wel enkele verkeersmaatregelen door de verhuis. Als de werken afgerond zijn zal de markt terug naar het centrum verhuizen.